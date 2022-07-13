Средний чек россиян в магазинах беспошлинной торговли в июне 2022 года вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, подсчитали аналитики МТС. По сравнению с февралем этого года рост оказался более чем двукратным. Количество покупок при этом увеличилось на 17%, рассказали «Известиям» в компании. Эти подсчеты основаны на данных МТС Банка о тратах клиентов, в том числе по картам «Мир» и UnionPay, а также аналитике Big Data, уточнил представитель оператора.

Аналитики оператора утверждают, что в июне больше всего платежей (70%) было совершено в российских duty free. Среди зарубежных магазинов беспошлинной торговли лидируют точки в аэропортах ОАЭ (11,5%) и Турции (9,8%). Около 3% покупок было сделано в странах еврозоны.

Тенденцию на рост трат россиян в duty free «Известиям» подтвердили в крупнейших банках.

Пассажиры покупают в duty free товары, которые стали менее доступны в России из-за санкций, отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Это электроника, которую сейчас выгоднее приобретать за рубежом, а также алкоголь, кондитерские изделия и другие продукты брендов, которые ушли из РФ полностью или частично, сказал он.

«Из-за закрытия прямого авиасообщения со странами ЕС и США пассажиропотоки сейчас перенаправлены на аэропорты ОАЭ и Турции, в которых работают очень крупные магазины duty free с огромным выбором товаров. Безусловно, это стимулирует покупки», — добавил эксперт.

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Деньги на вылет: траты россиян в duty free выросли вдвое