Ученые выявили у геймеров повышенную активность мозга

Видеоигры повышают мозговую активность и навыки принятия решений, за счет чего геймеры быстрее и точнее реагируют и лучше справляются с задачами по принятию решений. Об этом 11 июля рассказал журнал Neuroscience.

Ученые из Университета штата Джорджия в США с помощью магнитно-резонансной томографии выяснили, что видеоигры могут быть полезным инструментом для обучения принятию решений на перцептивно-опознавательном уровне, когда решение складывается из этапов и операций.

«Подавляющее большинство нашей молодежи играет в видеоигры более трех часов в неделю, но благотворное влияние игр на способность принимать решения и мозг в целом точно не известно. Наша работа дает некоторые ответы. Видеоигры можно эффективно использовать для обучения — например, для обучения эффективному принятию решений, терапевтических вмешательств», — рассказал доцент департамента компьютерных наук штата Джорджия Мукеш Дхамала.

В исследовании приняли участие 47 участников студенческого возраста, из которых 28 были отнесены к категории обычных игроков в видеоигры, а 19 к тем, кто не играет вообще. В рамках эксперимента испытуемые лежали внутри томографа с зеркалом, которое позволяло им видеть сигнал, за которым сразу же следовал показ движущихся точек. Исследование показало, что испытуемые, которые играли в видеоигры, реагировали быстрее и точнее.

«Эти результаты показывают, что видеоигры потенциально улучшают некоторые подпроцессы ощущения, восприятия и преобразования их в действие для улучшения навыков принятия решений. Эти результаты проливают свет на то, как видеоигры улучшают способности мозга к выполнению задач и их потенциальные возможности для развития навыка», — подытожили ученые.

11 мая журнал Nature сообщил, что увлечение видеоиграми может способствовать развитию умственных способностей. Ученые проанализировали когнитивные показатели 9855 детей в возрасте 9–10 лет, после чего повторили сбор данных через два года.

Полученную информацию соотнесли с временем, которое участники исследования проводили за видеоиграми, просмотром телевизора и общением в социальных сетях. При повторном тестировании более высокие результаты показали те испытуемые, которые отдавали предпочтение компьютерным играм — их IQ увеличился примерно на 2,5 балла.