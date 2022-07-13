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Овощи с огородов могут появиться на полках супермаркетов

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Правительство нашло еще один способ насытить отечественный рынок овощами и стабилизировать их стоимость. Обычным россиянам, которые выращивают сельскохозяйственную продукцию на своих участках, могут позволить продавать ее торговым сетям. Вице-премьер Виктория Абрамченко распорядилась проработать вопрос, как люди смогут оформить необходимые для этого документы. Поручение, с которым ознакомились «Известия», получили Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз и Роспотребнадзор.

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Речь о документах, подтверждающих безопасность продукции и ее соответствие техрегламентам. Сейчас такие бумаги могут получить только предприятия, которые проходят проверки Роспотребнадзора.

При этом чиновники обсуждают возможность продажи урожая ритейлерам только для огородников, которые получили статус самозанятого. Министерства должны были представить в правительство согласованные предложения до 30 июня.

Малые формы хозяйствования сейчас производят существенный объем овощей, но люди сталкиваются с барьерами и ограничены в выборе каналов продажи, сказали в аппарате вице-премьера «Известиям».

«Фермерские хозяйства играют немалую роль в развитии агропромышленного комплекса страны. На их долю приходится около 14% всего объема производства сельскохозяйственной продукции. Они вносят свой вклад в продовольственную безопасность, одновременно решая экономические и социальные задачи на селе», — ранее заявляла Виктория Абрамченко.

Минсельхоз совместно с ведомствами прорабатывает возможность внести поправки в законодательство, которые позволят расширить каналы сбыта продукции личных подсобных хозяйств (ЛПХ), в том числе в торговые сети, подтвердили «Известиям» в министерстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Дачный момент: овощи с огородов могут появиться на полках супермаркетов»

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