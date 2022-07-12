Рогозин дал команду экипажу РФ на МКС прекратить работу с манипулятором ERA

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин дал команду российскому экипажу на Международной космической станции (МКС) прекратить работу с европейским манипулятором ERA. Об этом Рогозин рассказал в своем Telegram-канале 12 июля.

«Даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA», — написал он.

Причиной такого решения Рогозин назвал заявление директора Европейского космического агентства Йозефа Ашбахера о прекращении сотрудничества с российской стороной по программе ExoMars.

Кроме того, глава корпорации подчеркнул, что «Роскосмос» предпримет все усилия для того, чтобы вернуть из Италии марсианский десантный модуль российского производства «Казачок».

«Ашбахер заявил о прекращении сотрудничества с «Роскосмосом» по ЭкзоМарсу. А подумал ли этот глава Европейского космического агентства, труд скольких тысяч ученых и инженеров в Европе и России перечеркнул он своим решением? Готов ли он ответить за саботаж совместной марсианской миссии?» — написал Рогозин.

Ранее в тот же день Йозеф Ашбахер сообщил о том, что Европейское космическое агентство прекратило ранее приостановленное сотрудничество с российской госкорпорацией «Роскосмос» по программе ExoMars. Соответствующее распоряжение он получил от правящего совета агентства.

18 марта Рогозин заявил, что корпорация «Роскосмос» может отправить на Марс копию посадочной платформы, предназначавшейся для миссии ExoMars-2022, марсоход создавать не планируется. При этом глава госкорпорации заявлял, что «Роскосмос» может провести свою собственную исследовательскую экспедицию на Марс без участия в проекте.

«Роскосмос» договорился об участии в европейском проекте ExoMars в 2012 году.

На фоне специальной военной операции России по защите Донбасса 28 февраля в Европейском космическом агентстве сообщили, что запуск российско-европейского аппарата в 2022 году «маловероятен» из-за санкций.

Правящий совет агентства заявил, что будет полностью выполнять санкционные меры против России.

ExoMars — астробиологическая программа Европейского космического агентства по исследованию Марса. Основной целью проекта является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе.