В Крыму пообещали снести отказавший военным РФ автосервис принудительно

Станция техобслуживания (СТО) в Красногвардейском районе Крыма, сотрудники которой отказались обслуживать автомобиль российских военных, будет снесена в принудительном порядке как незаконная постройка. Об этом во вторник, 12 июля, заявил глава муниципального образования Красногвардейского района Роман Шантаев в Telegram-канале.

«Постановление о сносе владельцы СТО и двух других незаконных построек не выполнили. Сегодня с администрацией поселения и контролирующими ведомствами проработал дальнейшие действия», — написал он.

Шантаев добавил, что администрация поселения заключит договор в соответствии с градостроительным кодексом о принудительном сносе станции техобслуживания и других объектов за средства бюджета в течении трех недель. По его словам, затем будет подан иск в суд о взыскании денежных средств с владельцев СТО.

«Владельцы самостроя подключили адвоката из Москвы, но закон и правда за нами. Действуем по плану, который был озвучен мной изначально», — отметил он.

Ранее, в конце июня, в соцсетях появилось видео с военным, который рассказал, как на СТО отказали ремонтировать колесо даже за деньги, ссылаясь на то, что «военным не помогают». Владелец техстанции Вилен Сейтосманов из поселка Видное Красногвардейского района позднее назвал случившееся недоразумением. По его словам, автосервис не может обслуживать грузовики.

Глава крымского парламента Владимир Константинов 19 июня заверил, что СТО в Крыму будет снесена. Он добавил, что владелец обязан снести постройку в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство. Он также предложил предпринимателю уехать из РФ, если ему не нравятся местные законы.