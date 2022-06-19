Отказавший военным РФ незаконный автосервис в Крыму пообещали снести

Глава крымского парламента Владимир Константинов 19 июня заверил, что станция техобслуживания (СТО) в Красногвардейском районе Крыма, сотрудники которой отказались обслуживать автомобиль российских военных, будет снесена.

«В вопросе с хозяином СТО, отказавшимся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения», — сказал он «РИА Новости».

Константинов добавил, что владелец обязан снести постройку в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство. Он также предложил предпринимателю уехать из РФ, если ему не нравятся местные законы.

«Пользуется благами гражданина великой державы — пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить — насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется», — подчеркнул Константинов.

Ранее в соцсетях появилось видео с военным, который рассказал, как на СТО отказали ремонтировать колесо даже за деньги, ссылаясь на то, что «военным не помогают». Владелец техстанции Вилен Сейтосманов из поселка Видное Красногвардейского района позднее назвал случившееся недоразумением. По его словам, автосервис не может обслуживать грузовики.

До 1 июля между Крымом, Херсонской и Запорожской областями организуют автобусное сообщение, заявил 15 июня глава республики Сергей Аксенов. В этот же день член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что гражданским автомобилям стал доступен маршрут между Донбассом, Крымом, Мариуполем, Мелитополем и Херсоном.