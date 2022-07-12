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Северный флот РФ начал противолодочные учения в Баренцевом море

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Малые противолодочные корабли Северного флота РФ «Юнга» и «Брест» вышли для учений в Баренцево море. Об этом сообщили во вторник, 12 июля, в пресс-службе Северного флота.

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«Корабельная поисково-ударная группа приступила к проведению зачетного тактического учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника», — говорится в сообщении флота.

Уточняется, что данное учение будет проходить в несколько этапов и отрабатываться во взаимодействии с противолодочной авиацией армии ВВС и ПВО Северного флота.

Штаб флота сообщил, что моряки отработают элементы совместного маневрирования кораблей и проведут тренировки по борьбе за живучесть на ходу корабля. На финальном этапе учений военнослужащие-противолодочники выполнят учебно-боевые упражнения.

По завершению учения МПК «Юнга» и «Брест» вернутся в главную базу Кольской флотилии разнородных сил — город Полярный.

Малые противолодочные корабли проекта «Альбатрос» имеют на вооружении артиллерийские и зенитные комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и торпеды, а также современные гидроакустические комплексы.

Корабли данного класса предназначены для охраны водного района и борьбы с подводными лодками в ближней морской зоне.

20 июня стало известно о том, что атомные подводные ракетные крейсеры Северного флота нанесли ракетный удар по корабельной группировке условного противника в Баренцевом море. Сложная позиция мишеней, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами «Калибр» и «Гранит» на удалении около 200 км.

7 мая портал 19Fortyfive рассказал, что Соединенные Штаты Америки используют авиабазу в Исландии для слежки за Северным флотом Военно-морского флота России. Отмечалось, что речь идет о базе в Кефлавике, которая была основана еще в годы Второй мировой войны и использовалась силами США и Великобритании для выполнения военных задач в Атлантическом регионе.

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