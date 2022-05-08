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В США рассказали о способе наблюдения за ВМФ РФ посредством базы НАТО

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Соединенные Штаты Америки используют авиабазу в Исландии для слежки за Северным флотом Военно-морского флота России. Такой информацией поделился портал 19Fortyfive 7 мая.

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Речь идет о базе в Кефлавике, которая была основана еще в годы Второй мировой войны и использовалась силами США и Великобритании для выполнения военных задач в Атлантическом регионе.

«В настоящее время военно-морская авиабаза Кефлавик играет важную роль в наблюдении за Северным флотом России, крупнейшим соединением ВМФ России, на долю которого приходится примерно 75% российской военно-морской мощи. База военно-морской авиации также находится недалеко от Арктики, которая скрывает огромные природные ресурсы, такие как природный газ, нефть и полезные ископаемые, подо льдом, который начал таять», — говорится в материале.

В марте 2021 года в учениях Defender Europe 2021 помимо стран НАТО принимала участие Украина. Киевская администрация объяснение участие в военных мероприятиях подготовкой страны и блока НАТО к военной конфронтации с Россией.

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