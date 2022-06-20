Российские атомные подводные крейсеры выполнили стрельбы в Баренцевом море

Атомные подводные ракетные крейсеры Северного флота нанесли ракетный удар по корабельной группировке условного противника в Баренцевом море. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба Северного флота.

Сложная позиция мишеней, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами «Калибр» и «Гранит» на удалении около 200 км.

В мероприятии были задействованы экипажи атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» и атомного подводного ракетного крейсера «Смоленск» проекта 949А «Антей». Экипажи лодок отработали совместную стрельбу, главной особенностью которой являлось одновременное поражение цели разными типами крылатых ракет, обладающих различными скоростными и полетными характеристиками.

Сообщается, что ракетная стрельба была выполнена успешно, оружие подтвердило свою высокую надежность. Район проведения учений был закрыт Кольской флотилией разнородных сил для гражданского судоходства и полетов авиации.

19 февраля в Кремле заявили об успешном проведении учения сил стратегического сдерживания, в ходе которого были выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. В учении приняли участие силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.