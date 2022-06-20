Реклама
Прямой эфир
Мир
Стало известно о сдаче в плен группы радикалов в районе Врубовки ЛНР
Мир
Премьер Франции назвала угрозой для страны результаты выборов в парламент
Мир
Шольц предложил упростить правила вступления в ЕС
Армия
Российские атомные подводные крейсеры выполнили стрельбы в Баренцевом море
Мир
Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии
Мир
Пушков напомнил Санду об отсутствии партнерства между РФ и Молдавией
Мир
Глава МИД Украины пообещал воевать лопатами без западного оружия
Общество
Синоптики пообещали небольшой дождь в столичном регионе 20 июня
Мир
Глава минфина США признала наличие проблем из-за желания «наказать РФ»
Политика
Губернатор Брянской области пригласил европейских лидеров в свой регион
Мир
В ЕС назвали антироссийские санкции нарушением правовых принципов

Российские атомные подводные крейсеры выполнили стрельбы в Баренцевом море

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Атомные подводные ракетные крейсеры Северного флота нанесли ракетный удар по корабельной группировке условного противника в Баренцевом море. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба Северного флота.

Сложная позиция мишеней, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами «Калибр» и «Гранит» на удалении около 200 км.

Подводные ставни: как украинский флот заминировал Черное море
Чтобы расчистить акваторию, потребуются усилия нескольких государств, считают эксперты

В мероприятии были задействованы экипажи атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» и атомного подводного ракетного крейсера «Смоленск» проекта 949А «Антей». Экипажи лодок отработали совместную стрельбу, главной особенностью которой являлось одновременное поражение цели разными типами крылатых ракет, обладающих различными скоростными и полетными характеристиками.

Сообщается, что ракетная стрельба была выполнена успешно, оружие подтвердило свою высокую надежность. Район проведения учений был закрыт Кольской флотилией разнородных сил для гражданского судоходства и полетов авиации.

19 февраля в Кремле заявили об успешном проведении учения сил стратегического сдерживания, в ходе которого были выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. В учении приняли участие силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022