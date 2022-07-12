Петербуржцам рекомендовали носить маски и привиться от COVID-19

Власти Санкт-Петербурга рекомендовали жителям носить маски в общественных местах и вакцинироваться от COVID-19. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Отмечается, что COVID-19 не ушел окончательно, поэтому соблюдение рекомендаций позволит обезопасить себя от вируса.

«Он (коронавирус. — Ред.) по-прежнему представляет угрозу. В некоторых странах вновь начался серьезный рост заболевания. Сейчас время отпусков, петербуржцы уезжают в отпуск. К нам приезжают туристы. Необходимо обезопасить себя. Вакцинация и ревакцинация снижает риск заболеть или получить осложнения», — говорится в сообщении.

В настоящее время в Петербурге сняты практически все ограничения по коронавирусу. Жители и гости города могут свободно посещать театры и музеи.

Вакцинация от коронавируса началась в городе полтора года назад. За это время привились более 3 млн человек.

Ранее во вторник оперштаб рекомендовал жителям Москвы носить маски в закрытых помещениях в связи с ростом случаев заболеваемости COVID-19. Там отметили, что рост заболеваемости в столице обусловлен распространением подштамма «Омикрона». Новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем его более ранние формы.