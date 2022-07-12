Карту Pokemon за $5 млн превратили в 50 млн NFT

Видеоблогер и шоумен Логан Пол выпустил 50 млн NFT на основе принадлежавшей ему самой дорогой в мире карты Pokémon с изображением Пикачу-иллюстратора.

На продажу Пол выставил 51% из выпущенных NFT по цене 10 центов каждый. Сам он продолжит владеть 49% карты.

Карты Pokémon используются в популярной карточной игре на основе анимационной франшизы. Стандартные карты стоят меньше доллара, но особо редкие экземпляры могут оцениваться во много раз дороже. Данная карта обошлась владельцу в $5,275 млн.

По мнению Ольги Дворецкой, основателя сообщества цифровых авторов #Rassvet и NFT Academy, это проявление хайпа на теме NFT.

«Известные люди привыкли делать хайп и новость из всего, что возможно. Большая известность и самая дорогая карточка в нашумевшей игре — весьма веский повод для новости, особенно когда «под капотом» лежит свежая платформа и личный интерес. Возможно, это и будет иметь эффект среди фанатов блогера, я же этот тренд не считаю особо успешным» — отметила эксперт в беседе с «Известиями».

30 июня сообщалось, что мировые продажи NFT достигли самого низкого уровня за год: в июне они оказались меньше $1 млрд впервые за 12 месяцев. Кроме того, падение продаж на крупнейшем маркетплейсе OpenSea составило 75%, а капитализация коллекции Bored Ape Yacht Club упала на 33%.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, в эпоху мировой нестабильности поведение коллекционеров и арт-инвесторов всегда становится более консервативным и экспериментальным цифровым форматам они предпочитают незыблемую классику — живопись именитых мастеров.