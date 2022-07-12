В авиакомпании Red Wings сменился гендиректор

Новым гендиректором российской авиакомпании Red Wings стал бывший глава подмосковного аэропорта Жуковский Евгений Солодилин, сообщила пресс-служба авиакомпании во вторник, 12 июля.

«Совет директоров АО «Ред Вингс» на заседании 11 июля удовлетворил заявление генерального директора Евгения Ключарева об отставке. Генеральным директором авиакомпании назначен Евгений Солодилин», — говорится в сообщении.

Евгений Солодилин до недавнего времени возглавлял «Рампорт Аэро» — компанию-оператора аэропорта Жуковский. В сообщении Red Wings Солодилин назван одним из авторов проекта по строительству этого аэропорта. С 2014 года Солодилин занимал пост первого заместителя гендиректора «Рампорт Аэро», с 2022-го — пост гендиректора компании. С 2016 года Евгений Солодилин параллельно возглавлял компанию «Жиа карго» — инвестора и оператора грузового терминала в Жуковском.

«Вижу свою задачу в дальнейшем развитии масштабного проекта Red Wings по созданию эталонного эксплуатанта российской техники…. Конечно, стратегия авиакомпании будет корректироваться как в части флота, так и в части развития маршрутной сети. Важнейшая задача — качественно подготовиться к эксплуатации лайнера МС-21. Также считаю важным вернуться к эксплуатации Ту-204, остаются еще перспективные международные и региональные ниши», — приводятся в сообщении слова нового гендиректора авиакомпании.

Ключарев возглавлял Red Wings с 2014 года. О причинах его увольнения из компании в сообщении не уточняется. В парке Red Wings сейчас 17 воздушных судов SSJ100.