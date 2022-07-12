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PepsiCo потеряла больше $1 млрд за квартал из-за ухода из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Американская компания PepsiCo Inc. во 2-м финансовом квартале отразила расходы в размере $1,165 млрд из-за обесценивания нематериальных активов за 12 недель, завершившихся 12 июня. Об этом 12 июля говорится на сайте производителя.

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Расходы на обесценивание брендов соковой и молочной продукции на российском рынке составили $1,197 млрд. Одновременно продажи снеков и напитков в РФ во II финансовом квартале сократились на величину двузначного порядка.

На фоне расходов, связанных с украинским конфликтом, квартальная операционная прибыль PepsiCo сократилась на 34%, до $2,08 млрд.

Выручка компании выросла на 5% и составила $20,23 млрд, говорится в отчете.

На Россию приходится 4% глобальной выручки и стоимости активов PepsiCo.

Глобальный бренд покинул российский рынок вслед за Mirinda и 7Up. Несмотря на то, что эти четыре напитка уже не разливают в РФ, их продажи в магазинах еще идут, распродаются запасы.

Источник на продовольственном рынке заявил «Известиям», что на смену уходящей Pepsi придут напитки под брендом «Русский дар». Это лимонады, например, со вкусом апельсина и лимона с лаймом.

Иностранные бренды заявили об уходе из России на фоне ужесточения санкционной политики Запада в ответ на операцию в Донбассе. Москва объявила об этой операции 24 февраля. В Кремле тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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