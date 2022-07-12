Путин обсудил с гендиректором «Россетей» результаты работы компании в 2021 году

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором ПАО «Россети» Андреем Рюминым. Он проинформировал главу государства о результатах работы компании в 2021 году и о реализованных мероприятиях, нацеленных на развитие электросетевого комплекса. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили на сайте Кремля.

По словам Рюмина, в 2021 году отпуск электроэнергии составил 860 млрд киловатт-часов, что на 7% превысило показатель 2020 года.

«При этом росте нам удалось сократить немного уровень потерь: уровень потерь по результатам 2021 года составил 8,58%. Соответственно росту отпуска выросла и наша выручка: она составила 1,1 трлн рублей, что на 100 млрд рублей выше, чем результат 2020 года», — отметил он.

Глава компании добавил, что в осенне-зимний период 2021–2022 годов в целях минимизации рисков массового отключения электричества из-за опасных природных явлений было задействовано почти 10 тыс. бригад.

Он также сказал, что инвестиционная программа 2021 года стала рекордной в денежном измерении (325 млрд рублей). В частности, самым крупным реализованным «Россетями» проектом за последние несколько лет стало введение Кольско-Карельского транзита.

«Очень важная задача, которая сейчас стоит перед нами в связи с ограничениями, — это ускоренный, в большем объеме переход на отечественное оборудование, на отечественное решение. Мы очень много времени сейчас этому посвящаем, и я думаю, что у нас очень хороший результат уже есть», — подчеркнул Рюмин.

Ранее, 24 июня, сообщалось, что группа «Россети» ввела в строй магистральные подстанции в Астраханской, Липецкой и Оренбургской областях. Пуски энергообъектов были приурочены к празднованию 20-летнего юбилея компании «Россети ФСК ЕЭС», которая реализовала данные проекты. Общий объем инвестиций превысил 8 млрд рублей. Как отметил Рюмин, от работы введенных подстанций зависит надежность электроснабжения около 1 млн человек и промышленных потребителей, которые играют важную роль в экономике России.