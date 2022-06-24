Группа «Россети» ввела в работу три магистральные подстанции

Группа «Россети» ввела в строй магистральные подстанции в Астраханской, Липецкой и Оренбургской областях, сообщили в пресс-службе компании. Церемония открытия прошла в режиме видеоконференцсвязи при участии генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина и первого заместителя генерального директора — исполнительного директора ПАО «Россети», председателя Совета директоров компании «Россети ФСК ЕЭС» Андрея Мурова. Пуски энергообъектов были приурочены к празднованию 20-летнего юбилея компании «Россети ФСК ЕЭС», которая реализовала данные проекты. Общий объем инвестиций превысил 8 млрд рублей.

Подстанция мощностью 220 кВ «Зубовка» в Астраханской области была построена с нуля. Она обеспечивает выдачу 340 МВт мощности пяти новых ветроэлектростанций (Излучная, Манланская, Старицкая, Холмская и Черноярская ВЭС). Подстанции 220 кВ «Правобережная» (Липецкая область) и «Орская» (Оренбургская область) прошли комплексную реконструкцию и преобразованы в современные высокоавтоматизированные объекты. В числе их потребителей находятся крупные металлургические и нефтеперерабатывающие предприятия, перекачивающие станции экспортного нефтепровода «Дружба». Кроме того, на «Орскую» заведены межгосударственные ЛЭП до подстанций 220 кВ «Кимперсай» и «Актюбинская» на западе Казахстана. Все три энергообъекта построены с использованием преимущественно российского оборудования. На подстанциях внедрены современные автоматизированные системы управления технологическими процессами, комплексы релейной защиты и противоаварийной автоматики на микропроцессорной базе, реализован интеллектуальный учет электроэнергии.

«От работы введенных подстанций зависит надежность электроснабжения около 1 миллиона человек и промышленных потребителей, которые играют важную роль в экономике России. До конца года планируем еще ряд крупных пусков в самых разных регионах — от Северо-Запада до Дальнего Востока. Поэтому можно с уверенностью говорить, что свой юбилей "Россети ФСК ЕЭС" встречает на подъеме. Несмотря на возникающие вызовы, компания готова эффективно решать поставленные задачи и развивать магистральную сетевую инфраструктуру в интересах потребителей, российской энергетики, всей нашей страны», — подчеркнул Андрей Рюмин.

«За 20 лет истории компания "Россети ФСК ЕЭС" построила и модернизировала сотни энергообъектов. Благодаря масштабным инвестициям в развитие сетевой инфраструктуры, восстановлен потенциал российской электротехнической промышленности», — отметил Андрей Муров.