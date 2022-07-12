Реклама
Прямой эфир
Политика
В Совфеде исключили ограничение прав россиян в связи со спецоперацией
Мир
ВСУ применили дрон-камикадзе по жилым домам Энергодара в Запорожской области
Общество
Росздравнадзор сообщил о снижении сроков поставок лекарств в Россию
Политика
В Госсовете изменили должность Минниханова с президента на главу Татарстана
Армия
Российские силы ПВО сбили дрон-камикадзе ВСУ в Энергодаре
Мир
Союзные силы России и ДНР лишили ВСУ шанса на контратаку на донецком направлении
Недвижимость
В России стали массово запускать субсидированную ипотеку на готовое жилье
Мир
Зеленский рассмотрит петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе на скульптуру порноактера
Экономика
Мишустин заявил о важности мер поддержки отраслей экономики в условиях санкций
Общество
Zoom оштрафовали на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
Политика
В Совфеде возложили на США ответственность за удары по Новой Каховке
Сюжет:

В Запорожье депортируют всех причастных к терактам в области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причастных к терактам на освобожденных территориях Запорожской области будут депортировать. Это коснется и тех, кто будет умалчивать о подготовке терактов. Для этого власти Запорожья разрабатывают соответствующий указ. Об этом заявил 12 июля глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Евгений Балицкий.

Удары ВСУ по Энергодару и АЭС подвергают опасности всю Европу. Онлайн спецоперации 12 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Мы предусматриваем в указе: если мы знаем, что люди, совершившие террористический акт, жили в нашей Запорожской области, мы будем выселять их «за ленточку», за блокпост. Паспорт в руки — и пожалуйста, туда, в Луцк, в Америку, куда хотите, где ваши начальники живут», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Также Балицкий рассказал, что в Энергодаре в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) поврежден дом в жилом квартале.

«Знаем, что поврежден в жилом квартале дом. Сколько людей пострадали или погибли — пока не знаем, надеемся, этого нет», — добавил глава ВГА.

По данным члена главного совета ВГА освобожденной Запорожской области Владимир Рогова, ВСУ ударили по Энергодару двумя дронами-камикадзе. Один из них был уничтожен в небе над городом, еще один взорвался.

В этот же день сообщалось, что украинские боевики сбросили две мины калибром 120 мм на здание, расположенное около Запорожской АЭС. Отмечалось, что повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022