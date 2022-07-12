В Запорожье депортируют всех причастных к терактам в области

Причастных к терактам на освобожденных территориях Запорожской области будут депортировать. Это коснется и тех, кто будет умалчивать о подготовке терактов. Для этого власти Запорожья разрабатывают соответствующий указ. Об этом заявил 12 июля глава военно-гражданской администрации (ВГА) области Евгений Балицкий.

«Мы предусматриваем в указе: если мы знаем, что люди, совершившие террористический акт, жили в нашей Запорожской области, мы будем выселять их «за ленточку», за блокпост. Паспорт в руки — и пожалуйста, туда, в Луцк, в Америку, куда хотите, где ваши начальники живут», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Также Балицкий рассказал, что в Энергодаре в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) поврежден дом в жилом квартале.

«Знаем, что поврежден в жилом квартале дом. Сколько людей пострадали или погибли — пока не знаем, надеемся, этого нет», — добавил глава ВГА.

По данным члена главного совета ВГА освобожденной Запорожской области Владимир Рогова, ВСУ ударили по Энергодару двумя дронами-камикадзе. Один из них был уничтожен в небе над городом, еще один взорвался.

В этот же день сообщалось, что украинские боевики сбросили две мины калибром 120 мм на здание, расположенное около Запорожской АЭС. Отмечалось, что повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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