Бег по потоку

Оказавшийся в заложниках у Канады газоперекачивающий агрегат (ГПА) с компрессорной станции (КС) «Портовая» может вернуться на место службы и возобновить прокачку газа по «Северному потоку». Оттава наконец поддалась на уговоры Берлина и выдала исключение из-под действия собственных санкций. Но это не приведет к скорому возобновлению стопроцентной загрузки «Северного потока». И дело вовсе не в профилактических работах, которые сейчас проходят на газопроводе.

В 2022 году «Северный поток» отмечает юбилей. Ровно десять лет назад, в 2012-м, была введена в эксплуатацию вторая нитка, и газопровод получил техническую возможность работать на полную мощность. Но загрузка этой магистрали продолжительный период времени была ограничена из-за того, что на одно из двух его сухопутных продолжений — на газопровод OPAL — распространилось действие Третьего энергопакета. Половину мощности (18 млрд куб. м в год) этой трубы, а с ней и всего «Северного потока» приходилось резервировать для неведомых поставщиков, которые, как древняя Атлантида, внезапно возникли бы в Балтийском море и захотели бы поставлять голубое топливо в Европу. Этот фантастический сценарий не реализован до сих пор.

Благодаря усилиям российских переговорщиков во второй половине 2010-х годов «Северный поток» все же получил возможность работать на полную мощность. В 2021-м прокачка по этой магистрали достигла рекордного значения — 59,2 млрд куб. м. Но в 2022 году полноценная загрузка вновь оказалась невозможна. Но на этот раз виной тому были не политические препоны, которые в невыразимой мудрости своей создавал Евросоюз, а чисто технический фактор. «Северный поток» лишился части газоперекачивающих мощностей.

Ровно 15 лет назад у России не было газоперекачивающих агрегатов большой мощности, поэтому пришлось для «Северного потока» искать продукцию за рубежом. В итоге восемь ГПА, которые были установлены на КС «Портовая», способные прокачивать газ сразу на более чем 1,2 тыс. км, произвела компания Rolls-Royce на своем заводе в Монреале. Обслуживать агрегаты предстояло по месту изготовления. Позже производство перешло в собственность компании Siemens, обязанностью которой стало своевременное обслуживание оборудования.

Плановый ремонт одной из турбин завершился в июне этого года. Ее должны были доставить в Россию и увезти следующий агрегат для аналогичных работ. Но внезапно выяснилось, что Канада и Германия не потрудились согласовать свои санкции ни друг с другом, ни с энергетическими, ни с машиностроительными компаниями, интересы которых антироссийские ограничения могли задеть. Поэтому привезти турбину из РФ компания Siemens могла, ремонтировать тоже, а вот увезти обратно, чтобы передать заказчику, — нет.

А тем временем подошел срок ремонта следующего агрегата. И еще три требовали профилактической проверки, которую также должна была провести Siemens. Эксплуатировать это оборудование было нельзя. Временно выведенными из эксплуатации оказались пять ГПА из восьми. Пропорционально сократились и возможности прокачки газа, которые упали с порядка 167 млн куб. м в сутки до примерно 67–68 млн.

Так как немецкая компания не могла выполнить свои обязательства перед «Газпромом» по обслуживанию агрегатов из-за невероятно продуманных санкций Канады, то виноватой решили назначить Россию. Ведь если по какой-то причине ваши агрегаты не могут перекачивать топливо по газопроводу, то сокращение вами прокачки — это чисто политический шаг. А так как виновата в снижении поставок, по уверениям немецких политиков, была Москва, то переговоры Берлин начал с Оттавой.

Чуть больше трех недель потребовалось высокопрофессиональным немецким дипломатам, чтобы объяснить своим не менее профессиональным канадским коллегам бедственное положение Германии (Нидерландов, Италии, Австрии, Дании и прочих) без «Северного потока». Наконец руководство Канады вняло мольбам и выдало «временное, отзывное» исключение из санкций для турбин, предназначенных для компрессорной станции «Портовая». По сути Оттава разрешила вывезти отремонтированную турбину и, по всей видимости, выполнить необходимые работы с остальными ГПА.

Произошедшее — большой плюс для Германии. Но до решения всех возникших к настоящему моменту проблем далеко.

Все ремонты и профилактические осмотры таких крупных газопроводов, как «Северный поток», планируют на лето — в период минимального спроса на газ. О проведении всех работ заинтересованные стороны предупреждают за несколько месяцев. Нынешняя профилактика российско-европейской трубы — абсолютно плановое ежегодное мероприятие, о котором было известно сильно заранее и к которому все должны были подготовиться.

Но, во-первых, чехарда с ГПА, которую устроила Канада, сбила сроки ремонтов оборудования. Возврат одной турбины позволит обеспечить загрузку «Северного потока» на половину, ведь еще одна турбина отправится в Монреаль (значительно позже, чем планировалось) и еще три должны пройти профилактический осмотр. То есть при худшем для Германии варианте развития событий еще три ГПА потребуют ремонта. В такой ситуации к осени прокачивать голубое топливо по «Северному потоку» будут только пять из восьми агрегатов. Конечно, необязательно будет именно так, речь лишь о риске. Но даже после завершения профилактических работ на газопроводе не стоит ожидать, что его загрузка составит 100%, даже если «канадскую пленницу» успеют вернуть на место.

Во-вторых, Германия не отказывается от планов по остановке собственных атомных электростанций. Это обстоятельство приведет к дальнейшему росту нагрузки на газовую генерацию, то есть спрос на газ в электроэнергетике увеличится, что при неблагоприятном развитии событий усугубляет риски для европейского рынка газа.

В-третьих, Евросоюз, по всей видимости, исчерпал возможности по переманиванию сжиженного природного газа с азиатского рынка. Нынешние высокие цены не приводят к заметному увеличению поставок от нероссийских производителей, а РФ удовлетворить все потребности ЕС не может по техническим причинам (еще раз большой привет Канаде). Значит, спрос и предложение могут прийти к балансу, скорее всего, только за счет снижения потребления, которое и без того уже упало на 10% в первом полугодии. В таких условиях сокращение спроса на голубое топливо в Европе может ускориться.

Зато цены на российский газ в четвертом квартале могут побить очередной рекорд.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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