Сила паритета: евро прописали падение до $0,95 до конца года

В ближайшие месяцы евро продолжит ослабевать по отношению к доллару и будет торговаться на уровне 90-95 центов , считают опрошенные «Известиями» аналитики. 12 июля европейская валюта впервые с 2002 года сравнялась по стоимости с «американцем». Динамика связана с более жесткой монетарной политикой ФРС США, которая уже подняла ставку до 1,75%, и ухудшением торгового баланса Европы из-за роста цен на энергоресурсы , пояснили на рынке. В кредитных организациях считают, что в этих условиях наличные доллары выступают наиболее оптимальным способом сбережений для россиян. Хотя надо иметь в виду: из-за геополитики обе валюты становятся достаточно рисковыми.

Исходное значение

На торгах 12 июля европейская и американская валюта достигли паритета, следует из данных Мосбиржи . На 15:30 мск пара евро/доллар торговалась на одном уровне, то увеличиваясь до нескольких сотых в пользу «европейца», то опускаясь ниже единицы. Паритет курсов был также зафиксирован на международном рынке: евро снижался до показателя $1,0006 , следует из котировок Forex. Паритет был достигнут впервые за 20 лет — с декабря 2002 года.

— Когда единая европейская валюта была введена в обращение, 1 января 1999 года, ее курс составлял 1 к 1 к доллару . Изначально евро существовал только в безналичном виде, и довольно скоро его курс упал ниже $0,9, так как не было полного понимания практического применения валюты. После поступления в обращение в 2001 году первых наличных евро курс начал расти, вновь пройдя через паритет . В дальнейшем курс определялся рынком, и в идеале должен был отражать соотношение экономической силы Штатов и Еврозоны. Курс, соответственно, держался на уровне 1,20 долларов за евро , — напомнил операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Сила паритета Фото: ТАСС/Елена Афонина

Тенденция к снижению евро против доллара началась еще летом 2021 года , напомнил «Известиям» управляющий активами «МКБ Инвестиции» Михаил Поддубский. Он пояснил, что с точки зрения торгового баланса Европа всегда в выгодную сторону отличалась от США, однако текущий рост цен на сырье — на газ, нефть, удобрения — ухудшает торговый баланс импортеров этого сырья . В результате последняя оценка торгового баланса даже лидера региона, Германии, впервые за несколько десятилетий показывает дефицит в месячном выражении, констатировал Михаил Поддубский.

Основным фактором, поддерживающим позиции доллара и оказывающим давление на курс евро, является разница в процентных ставках ФРС и ЕЦБ, а также принципиально разный подход к реализации денежно-кредитной политики , добавил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Он отметил, что ФРС начала ужесточать монетарную политику раньше, и продолжает делать это довольно решительными шагами: с начала года американский регулятор повысил ставку уже три раза до 1,75%. Подход ЕЦБ более осторожный — он предполагает первое повышение ставки лишь в июле, добавил аналитик.

Поскольку вероятность рецессии в Еврозоне выше, чем в США, ЕЦБ вынужден действовать мягче, объяснили в «Тинькофф».

Все ниже

Ближе к концу года пара «евро/доллар» может пробить паритет и снизиться до 0,97% , ожидает стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов. Он добавил, что сейчас среднесрочные перспективы евро весьма пессимистичны. Однако ситуация может улучшиться в следующем году, по мере того, как цены на энергоносители стабилизируются, а цикл повышения ставки ФРС США завершится , считает он: тогда в 2023-м евро восстановится до $1,05.

Сила паритета Фото: ТАСС/EPA/Vega Alonso del Val

Дальнейшее укрепление доллара против евро до уровня $0,95 также допускают в банке «Синара» — это произойдет при ухудшении экономической ситуации в Еврозоне в ближайшее время, сообщил представитель кредитной организации. Если рост цен на энергоресурсы продолжится, то это окажет дополнительное давление на евро, и в целом у курса EUR/USD есть потенциал опуститься ниже единцы в будущем, согласны в банке «Санкт-Петербург». Этой же позиции придерживаются в «Ренессанс Кредите»: н а горизонте шести месяцев евро может опуститься до уровня 0,95 к доллару ввиду как экономических факторов в виде возрастающего отрицательного платежного баланса Еврозоны, так и геополитической ситуации , способной ускорить зарождающийся долговой кризис.

— Ослабление евро может продолжиться как минимум до конца года, пока ФРС ужесточает монетарную политику и продолжается конфликт на Украине. Не исключаем, что пара евро-доллар может снизиться до уровней 2001-2002 годов — $0,90 . С учетом вышесказанного, считаем, что доллар в текущих условиях является более предпочтительным способом сбережений для россиян, чем евро. В то же время и доллар, и евро становятся достаточно рисковыми в России, в том числе в результате политики девалютизации, проводимой ЦБ РФ, — полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Он подчеркнул, что россиянам в качестве сбережений могут быть в первую очередь интересны валюты, которые относительно стабильны к доллару — китайский юань, гонконгский доллар и дирхам ОАЭ. Они могут стать неплохой альтернативой «американцу» без санкционных рисков. Михаил Васильев привел пример: с 2008 года курс юаня к доллару стабильно держится в диапазоне от 6 до 7 юаней за доллар. За это же время курс валюты КНР к рублю вырос в три раза, с 3 до 9 рублей за один юань.

Сила паритета Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Wei Long