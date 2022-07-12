Названы самые популярные модели пикапов в России

В рейтинге самых популярных пикапов на российском рынке на первом месте оказался УАЗ «Пикап». В июне 2022 года было продано 505 легких грузовиков этой марки. Такая цифра на 49,5% меньше показателей за аналогичный период 2021 года. Тогда было реализовано 1000 пикапов, сообщило агентство «Автостат-Инфо».

Цены на машину стартуют от 1 570 000 рублей. До последнего момента широко была представлена версия пикапа УАЗ с автоматической коробкой передач. Такой автомобиль дороже, цены на него начинаются от 2 025 000 рублей. Машины с АКП еще можно встретить в продаже. Грузовику полагается безальтернативный бензиновый мотор мощность 150 л.с.

На втором месте в рейтинге — китайский пикап JAC T6. Его можно приобрести в бензиновой или дизельной модификациях. Бензиновая версия получила 2,0-литровый мотор с отдачей в 177 лошадиных сил. Дизельный агрегат того же объема, но располагает 136 л. с. Обе машины предлагаются только с механической коробкой передач. Цены на машину стартуют от 2 299 000 руб.

Тройку лидеров замыкает пикап Dodge RAM. В июне текущего года было приобретено 73 настоящих американских пикапа. Такой показатель всё равно на 103% больше, чем данные июня 2021 года (36 ед.).

1 июля «Известия» сообщили, что на базе ульяновского пикапа сделали экскурсионный кабриолет. Вместо кузова установлена оригинальная платформа с сиденьями для туристов. В получившемся импровизированном салоне можно разместить до восьми пассажиров.