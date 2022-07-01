Из коммерческого «УАЗ Профи» сделали экскурсионный кабриолет

Модельная гамма коммерческого грузовика «УАЗ Профи» пополнилась новой необычной версией. Ее представила компания «Универсал-НН», которая специализируется на доработках автомобилей коммерческого транспорта, сообщила корпоративная газета УАЗа «Панорама».

У грузового пикапа с двухрядной кабиной убрали заднюю стенку и часть крыши. Вместо кузова установлена оригинальная платформа с сиденьями для туристов. В получившемся импровизированном салоне можно разместить до восьми пассажиров. Расположение сидений в салоне может меняться в зависимости от потребностей. У машины есть высокий каркас, на который в случае плохой погоды можно быть установлен тканевый тент.

О доработках в техническом плане экскурсионного кабриолета, выполненного на базе «УАЗ Профи» газета ничего не сообщает. Учитывая нынешний дефицит импортных комплектующих, скорее всего, все доработки пришлись исключительно на кузовные и интерьерные работы.

Напомним, что стандартный грузовик этой модели оснащается либо бензиновым двигателем объемом 2,7 л (150 л.с.), либо газо-бензиновым ДВС мощностью 143 л.с. Оба варианта агрегатируются с 5-ступенчатой механической коробкой передач Dymos. Машина оснащена полным приводом c понижающим рядом в раздаточной коробке.

Цена новинки также неизвестна. Стандартный двухрядный «УАЗ Профи» сейчас предлагается от 1,637 млн рублей.

При этом компания «Универсал-НН» не открывает главный секрет — где будет работать столь необычная машина и кто является заказчиком этого проекта.

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