Владелец «Соллерс Авто» Вадим Швецов продал автоконцерн

«Соллерс Груп» бизнесмена Вадима Швецова продала пакет в 76,7% акций «Соллерс Авто» компании «Альтер Инвест», которая основана менеджментом концерна. Об этом говорится 27 июня в сообщении на сайте компании.

«Изменение акционерной структуры компании произошло в результате сделки «management buy out», в рамках которой акционерами «Соллерс Авто» становятся ключевые топ-менеджеры холдинга», — отметили в «Соллерс Авто».

Компания продолжит работу в прежней структуре принадлежащих компании активов и намерена обеспечивать развитие стратегии по производству и дистрибуции автомобилей, автокомпонентов и выводу на рынок новых сервисов мобильности.

ООО «Альтер Инвест» зарегистрировали 17 июня. 39,5% компании принадлежат главе УАЗа и «Соллерс Форд» Адилю Ширинову, еще 35,5% у гендиректора «Соллерс Авто» и «Соллерс Груп» Николая Соболева. 20% акций у заместителя гендиректора «Соллерс Авто» Зои Каики, а 5% принадлежит замгендиректора по правовым вопросам «Соллерс Авто» Виктору Хвесене, уточняет «Коммерсант».

1 мая из отчета Sollers стало известно, что приостановлены поставки запчастей для автомобилей марок Ford и Mazda в Россию. Международный экономический прессинг на Россию не является причиной прекращения бизнес-активности в стране, так как компания ориентирована на домашний рынок, отметили в концерне.

«Соллерс Авто» (SOLLERS Auto) — российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с Ford и Mazda. В 2011 году «Соллерс Авто» совместно с компанией Ford Motor Company учредила Ford Sollers — совместное предприятие по производству и дистрибуции машин Ford в России. Во Владивостоке в 2012 году совместно с Mazda Motor Corporation запущено предприятие Mazda Sollers.