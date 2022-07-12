Тактика террора: что происходит в Новой Каховке

Вечером 11 июля ВСУ нанесли ракетный удар по мирному населению Новой Каховки из американских ракетных комплексов HIMARS. В результате обстрела погибли не менее шести человек, десятки ранены. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Выпущенные украинскими националистами ракеты попали в склады с минеральными удобрениями
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал действия ВСУ тактикой террора
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
«Их задача посеять страх. (...) Это чистый нацизм», — сказал журналистам Стремоусов
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Многие жители новой Каховки оказались заблокированы в своих домах после частичного обрушения
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев сообщил о жертвах среди мирного населения
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
«Нам предстоит еще разбирать завалы, число погибших будет десятки — не меньше. <…> Сила взрыва была такая, что на многие километры стекла вылетели в рамах», — рассказал журналистам Леонтьев.
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Из-за детонации удобрений после ракетного удара серьезные разрушения получили дома в жилом секторе, больница и рынок
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В результате ракетного удара националистов пострадал также склад гуманитарной помощи
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Глава ВГА Леонтьев сравнил масштабы причиненных националистами разрушений со взрывом в порту Бейрута в 2020 году
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