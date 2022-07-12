В Алтайском крае построят палеопарк вблизи Денисовой пещеры

В Алтайском крае, вблизи Денисовой пещеры, где создается туристический кластер, в 2023 году стартует строительство палеопарка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО «Курорт Белокуриха» 12 июля.

«Подписан договор на строительство палеопарка с инвестором из Красноярского края. Парк, где туристы познакомятся с растительным и животным миром древности, — только первая очередь. В планах инвестора — расширение территории, строительство фуд-кортов и туристических стоянок. До конца года будет представлен проект», — приводит агентство слова заместителя гендиректора предприятия, члена общественного фонда «Денисова пещера» Олега Акимова.

Отмечается, что до конца августа в фонд также войдут попечители из Москвы, Екатеринбурга и Красноярского края — частные инвесторы, которые займутся строительством парковки на 200 мест около археологической достопримечательности, тротуаром для пешеходов и фуд-кортом.

Ранее, 1 марта, в Алтайском крае официально зарегистрировали новый памятник природы регионального значения «Бассейн реки Колыванки».

25 марта стало известно, что в Алтайском крае на строительство еще одной автодороги на территории «Белокурихи горной» выделят более 465 млн рублей.

В декабре 2020 года сообщалось, что в Солонешенском районе Алтайского края открыли новую экологическую тропу «Грот Махам». Она расположена неподалеку от Денисовой пещеры и водопадов на реке Шинок.