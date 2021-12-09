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Экотропу «Грот Махам» открыли в Солонешенском районе Алтая

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В Солонешенском районе Алтайского края открыли новую экологическую тропу «Грот Махам». Она расположена неподалеку от Денисовой пещеры и водопадов на реке Шинок, сообщает 9 декабря altapress.ru.

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Новый туристический маршрут проходит недалеко от природно-археологического парка «Колыбель человечества» и ведет к небольшой пещере — гроту Махам. При подъеме туристам открываются виды на реки Ануй и Шинок.

Протяженность тропы составляет 800 м. Для удобства туристов некоторые участки оборудованы лестницами и поручнями, а на смотровых площадках созданы места для отдыха. Кроме того, был создан отдельный кольцевой маршрут для инвалидов-колясочников.

Обустройством экотропы занимались члены Алтайского отделения Русского географического общества (РГО) совместно с военнослужащими Сибокруга. Средства на реализацию проекта были получены в виде гранта от Федерального агентства по туризму.

Месторасположение тропы выбрали благодаря близости к Денисовой пещере и водопадам Шинок. Как рассказала изданию председатель краевого отделения РГО Ирина Архипова, к Шинку не так просто подойти, а Денисова пещера у некоторых не оправдывает ожиданий. Она ежегодно дарит миру научные сенсации, однако в ней недостает зрелищности для туристов.

Чтобы было на что еще посмотреть, неподалеку и решили обустроить экотропу. Чем больше подобных точек появится на карте региона, тем будет лучше, уверена собеседница издания.

«Неожиданно мы столкнулись с какой-то гордостью местных жителей за это место: подходили к нам, обо всем расспрашивали, поднимались. И те, кто занимался сельским туризмом, тоже. Мы видим, что эта тропа нужна», — резюмировала Архипова.

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