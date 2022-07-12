Турист из Подмосковья сорвался со скалы на Камчатке

Приехавший на Камчатку из Московской области турист разбился, сорвавшись со скалы на мотоцикле. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе управления СК России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, которое организовало процессуальную проверку, 44-летний мужчина с четырьмя попутчиками прибыл в Камчатский край для отдыха и поездок по региону. Для этого он арендовал мотоцикл.

11 июля в районе бухты Средней Лагерной мужчина забрался на возвышенность и, «полагаясь на значительный водительский опыт, стал совершать различные маневры». По данным регионального управления СК РФ, мужчина не знал местного рельефа и сорвался со скалы в воду вместе с байком.

В региональном управлении МЧС сообщили, что спасатели смогли добраться к месту падения мужчины лишь на катере. Он скончался в автомобиле скорой помощи от полученных травм.

13 июня спасатели эвакуировали на вертолете туриста, пострадавшего при падении со скалы на одном из хребтов Хамар-Дабана в Иркутской области. Мужчина был обнаружен спасателями МЧС во время учебно-тренировочных сборов. У него были диагностированы серьезные травмы.