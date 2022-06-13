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Под Иркутском спасатели эвакуировали сорвавшегося со скалы туриста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Спасатели эвакуировали на вертолете туриста, пострадавшего при падении со скалы на одном из хребтов Хамар-Дабана в Иркутской области. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Вертолет Ми-8 МЧС России приземлился на базе БПСО (Байкальского поисково-спасательного отряда. — Ред.) в поселке Никола, пострадавший передан бригаде скорой помощи для дальнейшей транспортировки в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина, который сорвался со скалы на одном из хребтов Хамар-Дабана, был обнаружен спасателями МЧС во время учебно-тренировочных сборов. У него были диагностированы серьезные травмы, поэтому его не могли транспортировать на носилках. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, а также разбили лагерь до прибытия вертолета со спасателями.

Ранее, 8 июня, сообщалось, что турист сорвался с обрыва на острове Ольхон в Иркутской области и погиб. Тело мужчины спасатели транспортировали с помощью катера.

По словам очевидцев, он познакомился с группой туристов в поселке Хужир и отправился с ними на экскурсию на Ольхон. На мысе Хобой мужчина отошел от остальных путешественников, чтобы сделать фотографии. В результате он сорвался со скалы.

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