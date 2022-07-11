Реклама
Прямой эфир
Экономика
Sephora продаст бутики в России бренда «Иль де Ботэ» локальному директору
Мир
Зеленский отказался комментировать заявление главы Минобороны о контрнаступлении
Мир
Представителя Канады вызвали в МИД Украины из-за решения вернуть турбины для «Северного потока»
Общество
Николай Дроздов потерял сознание на съемках в Москве
Мир
Умер актер Юрий Мажуга
Мир
В США призвали разрешить Украине удары по военным объектам РФ и Белоруссии
Экономика
Курс доллара опустился ниже 59 рублей впервые с 5 июля
Общество
Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета
Мир
Умер актер и режиссер Л.К. Джонс
Экономика
Россия сместила Алжир на третье место на газовом рынке Испании
Мир
На Украине заявили об изменении хода конфликта из-за западного оружия

В Грузии обнаружили месторождение газа объемом 16 млрд куб. м

0
Фото: Global Look Press/Russian Look
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Грузии недалеко от Тбилиси обнаружено месторождение газа объемом 16 млрд куб. м. Об этом 7 июля в эфире BMG заявил глава государственного агентства нефти и газа Грузии Георгий Татишвили.

Ушли в отказ: Грузии не рекомендовали давать статус кандидата в ЕС
Еврокомиссия предложила Тбилиси выполнить ряд условий и продолжать курс на реформы

«У нас подтверждено нахождение запасов газа объемом 16 млрд куб. м. Для наглядности я вам расскажу, что этот объем равносилен восьмилетнему потреблению газа всей Грузии», — сказал Татишвили.

Добычей газа займется британская компания Block Energy. По словам Татишвили, она приступит к реализации проекта в конце текущего или начале следующего года. Для добычи газа потребуется горизонтальное бурение.

Татишвили отметил, что в будущем Грузия сможет стать страной-экспортером газа.

13 июня было объявлено, что правительство Грузии станет совладельцем предприятия минеральных вод «Боржоми». Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что государство получит необходимые акции безвозмездно.

Ранее, 6 июня, сообщалось, что заводы «Боржоми» продолжат работать только на рынок Грузии из-за санкций. Как пояснили в пресс-службе компании, на данном этапе заводы № 1 и № 2 работают с минимальной нагрузкой в связи с финансовыми проблемами. В результате компания не может выплачивать зарплату большей части своих сотрудников. Впоследствии сотрудники предприятий объявили забастовку.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022