В Грузии обнаружили месторождение газа объемом 16 млрд куб. м

В Грузии недалеко от Тбилиси обнаружено месторождение газа объемом 16 млрд куб. м. Об этом 7 июля в эфире BMG заявил глава государственного агентства нефти и газа Грузии Георгий Татишвили.

«У нас подтверждено нахождение запасов газа объемом 16 млрд куб. м. Для наглядности я вам расскажу, что этот объем равносилен восьмилетнему потреблению газа всей Грузии», — сказал Татишвили.

Добычей газа займется британская компания Block Energy. По словам Татишвили, она приступит к реализации проекта в конце текущего или начале следующего года. Для добычи газа потребуется горизонтальное бурение.

Татишвили отметил, что в будущем Грузия сможет стать страной-экспортером газа.

13 июня было объявлено, что правительство Грузии станет совладельцем предприятия минеральных вод «Боржоми». Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что государство получит необходимые акции безвозмездно.

Ранее, 6 июня, сообщалось, что заводы «Боржоми» продолжат работать только на рынок Грузии из-за санкций. Как пояснили в пресс-службе компании, на данном этапе заводы № 1 и № 2 работают с минимальной нагрузкой в связи с финансовыми проблемами. В результате компания не может выплачивать зарплату большей части своих сотрудников. Впоследствии сотрудники предприятий объявили забастовку.