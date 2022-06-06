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Заводы «Боржоми» продолжат работать только на рынок Грузии

Заводы «Боржоми» продолжат работать только на рынок Грузии из-за санкций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В настоящее время заводы по розливу минеральной воды «Боржоми» работают только на грузинский рынок из-за санкций. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщили в пресс-службе компании IDS Borjomi, владеющей этими предприятиями.

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«На данном этапе заводы №1 и №2 по розливу «Боржоми» работают с минимальной нагрузкой, только для грузинского рынка», — сообщили в пресс-службе.

В последние недели из-за санкций компания столкнулась с финансовыми проблемами. Она не может выплачивать большей части своих сотрудников зарплату, так как банковские счета компании заморожены. Впоследствии сотрудники предприятий объявили забастовку.

«Вам известно, что счета компании заморожены, из-за чего у нас ограниченный финансовый ресурс, и в первую очередь мы выплачиваем зарплаты тем сотрудникам, которые на данном этапе участвуют в процессе производства», — добавили в пресс-службе компании.

Так, 31 мая порядка 800 сотрудников компании объявили на двух заводах бессрочную забастовку с требованием улучшения условий труда и повышения зарплаты.

До этого, 29 апреля, сообщалось, что IDS Borjomi Georgia приостанавливает производство из-за санкций против России. Отмечалось, что компания находится в сложной ситуации с момента начала спецоперации России по защите мирного населения Донбасса. Непростая ситуация на основных рынках сбыта усугубилась ограниченным доступом к банковским счетам. Из-за этого компания предприятия лишились возможности получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами.

IDS Borjomi International основана в 2002 году, объединяет предприятия по производству бутилированной минеральной воды в Грузии, на Украине и в России. Компания является единственным производителем минеральной воды «Боржоми», а также выпускает «Святой источник» и «Эдельвейс».

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