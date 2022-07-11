Под Саратовом ребенок умер после тренировки по самбо

В Балашове Саратовской области скончался 9-летний мальчик после тренировки по единоборствам в спортивной школе. По факту произошедшего прокуратура города организовала проверку.

В областной прокуратуре сообщили, что 11 июля мальчик, находясь на занятии, упал и потерял сознание. Его доставили в медучреждение, где он и скончался.

«По предварительным данным, ‹...› мальчик (находясь в спортивной школе. – Ред.) пожаловался на плохое самочувствие преподавателю, после чего потерял сознание. Прибывшие медики госпитализировали его в медучреждение, где врачами были проведены реанимационные мероприятия, которые не принесли положительного результата», — говорится в сообщении СКР по области.

Следователем уже проведен осмотр места происшествия. Также не было обнаружено телесных повреждений, указывающих на насильственную смерть ребенка.

«Для определения точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование. ‹...› По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — добавили в СКР.

14 января во время дополнительных занятий по футболу на школьной площадке в подмосковном Королеве погиб ученик четвертого класса. Мальчику стало плохо, он упал и потерял сознание. Приехавшие на место медики спасти ребенка не смогли.