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В Подмосковье 11-летний ребенок умер во время допзанятий в школе

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Во время дополнительных занятий на школьной площадке в подмосковном Королеве погиб ученик четвертого класса. Об этом 16 января сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

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«По данным следствия, 14 января во время проведения дополнительных занятий по футболу на площадке одной из школ Королева ученику четвертого класса стало плохо. Мальчик упал и потерял сознание. Приехавшие сотрудники скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако по их результатам констатировали смерть ребенка», — цитирует сообщение следователей ТАСС.

По предварительным данным, противопоказаний к занятию спортом у мальчика не было, начата доследственная проверка. Также назначена экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти ребенка. Следователи изъяли медкарту мальчика и документацию о деятельности секции.

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что в подмосковных Люберцах во время экзамена скончался одиннадцатиклассник. Отмечалось, что он писал итоговое сочинение и вдруг упал без сознания. По предварительному диагнозу медиков, у подростка оторвался тромб.

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