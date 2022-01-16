В Подмосковье 11-летний ребенок умер во время допзанятий в школе

Во время дополнительных занятий на школьной площадке в подмосковном Королеве погиб ученик четвертого класса. Об этом 16 января сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

«По данным следствия, 14 января во время проведения дополнительных занятий по футболу на площадке одной из школ Королева ученику четвертого класса стало плохо. Мальчик упал и потерял сознание. Приехавшие сотрудники скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако по их результатам констатировали смерть ребенка», — цитирует сообщение следователей ТАСС.

По предварительным данным, противопоказаний к занятию спортом у мальчика не было, начата доследственная проверка. Также назначена экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти ребенка. Следователи изъяли медкарту мальчика и документацию о деятельности секции.

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что в подмосковных Люберцах во время экзамена скончался одиннадцатиклассник. Отмечалось, что он писал итоговое сочинение и вдруг упал без сознания. По предварительному диагнозу медиков, у подростка оторвался тромб.