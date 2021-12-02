В Люберцах старшеклассник умер прямо на итоговом сочинении

В школе в подмосковных Люберцах в среду, 1 декабря» во время экзамена скончался одиннадцатиклассник. Об это сообщает РЕН ТВ.

По его информации, старшеклассник вместе с одноклассниками писал итоговое сочинение и вдруг упал без сознания. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Москва» видно, как учительница сразу подбежала к школьнику, а затем бросилась за помощью.

Как отметил источник «РИА Новости» в сфере городского образования, по предварительному диагнозу медиков, у подростка оторвался тромб.

Трагедия произошла в средней школе № 25 на улице Воинов-Интернационалистов.

На месте работали сотрудники Следственного комитета.

В апреле в Новочебоксарске 15-летний школьник умер после занятий по физкультуре. По предварительным данным, у него были проблемы со здоровьем.