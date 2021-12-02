Прямой эфир
Мир
Инфекционист США рассказал о легкой передаче и сопротивляемости «Омикрона»
Общество
Балерина Волочкова рассказала о потере 1,7 млн рублей в финпирамиде
Общество
Из Афганистана в РФ прибыли обучающиеся в российских вузах студенты
Мир
США пригрозили РФ экономическими мерами из-за ситуации вокруг Украины
Мир
В Киеве недовольные политикой Зеленского забросали офис президента мелочью
Мир
Второй самолет с гражданами из Афганистана приземлился в Подмосковье
Культура
Актер Болдуин отказался от слов о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина»
Происшествия
В Люберцах старшеклассник умер прямо на итоговом сочинении
Происшествия
Работница липецкого комбината погибла при обрушении крана
Общество
На Кубани более 5,5 тыс. человек остаются без электричества

В Люберцах старшеклассник умер прямо на итоговом сочинении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В школе в подмосковных Люберцах в среду, 1 декабря» во время экзамена скончался одиннадцатиклассник. Об это сообщает РЕН ТВ.

По его информации, старшеклассник вместе с одноклассниками писал итоговое сочинение и вдруг упал без сознания. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Москва» видно, как учительница сразу подбежала к школьнику, а затем бросилась за помощью.

Как отметил источник «РИА Новости» в сфере городского образования, по предварительному диагнозу медиков, у подростка оторвался тромб.

Трагедия произошла в средней школе № 25 на улице Воинов-Интернационалистов.

На месте работали сотрудники Следственного комитета.

В апреле в Новочебоксарске 15-летний школьник умер после занятий по физкультуре. По предварительным данным, у него были проблемы со здоровьем.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021