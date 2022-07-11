Корреспондент «Известий» рассказал о перевооружении артиллеристов ДНР

Артиллеристы Донецкой Народной Республики (ДНР) массово переходят на 152-миллиметровые гаубицы, на смену Д-30 приходят Д-20. Об этом 11 июля рассказал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

По его словам, Д-20 сменяют 122-миллиметровые снаряды. Масса снаряда гаубицы Д-20 44 кг, что в два раза больше массы боеприпаса Д-30.

Прицельная дальность с активно-реактивным снарядом составляет более 20 км.

Военнослужащие ДНР отмечают, что быстро осваивают новую технику.

«Буквально за полчаса – минут 40 расчет был полностью готов к работе, потому что корзина, панорама, затвор одни и те же», — рассказал командир орудия гаубичного артиллерийского дивизиона пятой бригады Народной милиции ДНР «Шум».

Он отметил, что установка чуть массивнее и у нее больше калибр.

Трудностей с освоением вооружения не было, подчеркнул он.

8 июля корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал работу российских артиллеристов по позициям украинских военных на Угледарском направлении в ДНР. По его словам, беспилотники корректируют огонь артиллерийских самоходных установок перед нанесением ударов.

Командир батареи 136-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Ярослав Тромсюк отметил, что основные цели артиллерии — пехота, окопы, БМП и танки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

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