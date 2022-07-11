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Министр спорта России получил карту болельщика

Министр спорта России Олег Матыцин получил карту болельщика
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Министр спорта России Олег Матыцин получил карту болельщика. Оформление документа проходило в одном из многофункциональных центров (МФЦ) Москвы, а процесс подтверждения личности для получения этой карты занял около одной минуты.

«Я думаю, что это действительно удобный цифровой сервис, который предложен для наших болельщиков.‹...› Карта была успешно использована на многих соревнованиях, в том числе на чемпионате мира по футболу. Система была признана международным сообществом, в частности футбольным. Она позволит сделать посещение стадионов комфортным и обеспечит безопасность болельщиков», — рассказал он журналистам.

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Он также добавил, что воспользуется картой болельщика «как только позволит расписание».

Эта карта необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и финала Кубка России. С 4 июля подать заявление на получение карты болельщика может любой россиянин, имеющий учетную запись на портале «Госуслуги».

Подтвердить данные владельца карты болельщика можно в МФЦ в одиннадцати регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Ростовской, Московской, Оренбургской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае и Чеченской Республике.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID для болельщиков. Поправки были внесены в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» в части внедрения системы идентификации зрителей. Согласно документу, вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Закон вступил в силу с 1 июля текущего года.

Такая же система использовалась во время проходивших в России Кубка конфедерации 2017 года и чемпионата мира по футболу – 2018 и петербургской части чемпионата Европы – 2020. Тогда большинство признало ее успешной.

Оформить Fan ID могут лица старше 14 лет. Паспорт болельщика для детей младше 14 лет надо оформить их родителям. Система Fan ID коснется не только болельщиков, но и всех участников каждого матча. Электронную карту должны получить все, кто будет на стадионе в день игры: организаторы, представители команд и СМИ.

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