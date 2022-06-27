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Паспорт болельщика можно будет оформить на «Госуслугах» с 4 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Оформить цифровую карту болельщика для посещения матчей Российской премьер-лиги можно будет на портале «Госуслуги» с 4 июля. Об этом сообщает официальный сайт Минцифры России.

«Соответствующие нормативные акты подписаны в правительстве России и планируются к опубликованию», — сообщается в пресс-релизе ведомства.

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В соответствии с распоряжением правительства России был утвержден перечень спортивных соревнований, для посещения которых наличие паспорта болельщика является обязательным. Матчи РПЛ и Кубка России по футболу попадают в список этих мероприятий.

В первое время паспорт болельщика будет необходим для посещения домашних матчей РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, однако до конца года этот список пополнится Москвой, Санкт-Петербургом, Химками, Грозным, Краснодаром, Оренбургом и Воронежем. Карту должны иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ.

«Карта болельщика оформляется один раз через Госуслуги и остается в личном кабинете. Она используется при покупке билетов и абонементов, которые автоматически появятся в личном кабинете в специальном разделе. При входе на стадион достаточно будет отсканировать QR-код выбранного билета на «Госуслугах», не предъявляя никаких дополнительных документов», — приводит слова замглавы Минцифры России Олега Пака официальны сайт ведомства.

Оформить заявление на получение электронной Карты болельщика можно с 4 июля 2022 года в личном кабинете на «Госуслугах». Для этого нужно будет заполнить анкету и загрузить свою фотографию. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформлять карту могут их родители или законные представители в своем личном кабинете.

После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца карты. Сделать это можно в МФЦ в 11 регионах, где находятся клубы-участники РПЛ: Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Московская, Оренбургская и Воронежская области, Краснодарский край, Чеченская Республика.

При обращении в МФЦ сотрудники центров сверят фотографию, загруженную при заполнении заявления на «Госуслугах», и подтвердят личность владельца карты. При посещении МФЦ с собой нужно иметь паспорт. Если карта оформлялась на ребенка, нужно иметь с собой свидетельство о рождении.

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