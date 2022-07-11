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В Подмосковье догазифицировали 1776-й населенный пункт

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Фото: ТАСС/Юрий Бунин
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Компания «Мособлгаз» догазифицировала в Московской области еще 15 населенных пунктов по Социальной газификации. Об этом сообщает 11 июля издание «Энергетика и промышленность России».

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Теперь газопроводы появились в деревнях Красная Гора (городской округ Волоколамский), Надовражино (г.о. Истра), Спасское (г.о. Клин), Тарбушево (г.о. Коломенский), деревню Волченки (г.о. Наро-Фоминский), а также поселке Лесная Поляна (г.о. Одинцовский). Также газ проведен в деревнях Григорово и Денежниково (г.о. Раменский), поселке Беляная Гора (г.о. Рузский), деревнях Семенково (г.о. Сергиево-Посадский), а также Попово, Бавыкино и селе Новый Быт (г.о. Чехов). Газифицированы деревни Куркино и Бролино в городском округе Шаховская.

В целом на сегодня догазифицирован 1776-й населенный пункт Подмосковья и построено 1182 км газопроводов по программе. При этом всё еще ведутся строительные работы в 128 населенных пунктах.

В этот же день президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Московской области Андреем Воробьевым, на которой глава региона отчитался о темпах газификации населенных пунктов. Как отметил Воробьев, в планах властей Подмосковья до конца года газифицировать 115 тыс. домовладений.

29 марта сообщалось, что в Московской области Мособлгаз завершил работы еще в 26 населенных пунктах по президентскому проекту «Социальная газификация». Отмечалось, что дальнейшее благоустройство продолжается еще в 47 населенных пунктах Подмосковья, в них задействованы 40 единиц техники.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу следует только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.

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