Девятилетний мальчик умер после тренировки по боксу в Балашове

В Балашове Саратовской области девятилетний ребенок умер после тренировки по боксу. Занятие проводилось на улице. Он почувствовал себя плохо на разминке, его госпитализировали, но спасти не смогли.

Глава района Павел Петраков рассказал подробности случившегося. По его словам, ребенку стало плохо в начале занятия, он потерял сознание. В ближайшее медучреждение его доставил тренер.

Мальчик занимался в отделении бокса районной спортивной школы второй год, проблем со здоровьем не имел и на недомогание не жаловался.

В администрации района создали комиссию, которая будет выяснять причины произошедшего, пишет ИА «Взгляд-инфо».

СУ СКР по Саратовской области сообщает, что телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти ребенка, при внешнем осмотре не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинское исследование.