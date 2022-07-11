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В Москве чаще других угоняют автомобили марок Hyundai и KIA

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Фото: TASS/DPA/Axel Heimken
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По итогам первого полугодия 2022 г. в столице угоняли чаще других Hyundai Santa Fe и Hyundai Sonata, сообщили «Известиям» в страховой компании «АльфаСтрахование». На долю корейских машин пришлось по 13% случаев.

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Аналитики компании проанализировали обращения клиентов по каско и пришли к выводу, что тренд на лидерство по угонам среди корейских автомобилей обозначился еще по итогам 2021 года, а за прошедшие шесть месяцев 2022 года корейские марки практически полностью вытеснили «японцев».

«Корейские автомобили среднего ценового сегмента завоевывают популярность у российских автовладельцев, а вместе с ней — и у угонщиков, особенно если речь идет о внедорожниках. Большинство автомобилей —лидеров по частоте угонов — широко распространенные марки и модели, которые вы каждый день видите на дорогах. Поэтому владельцы таких машин все чаще обращаются за страховкой каско», — сообщил директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов.

Среди самых популярных по угонам автомобилям в первой десятке оказались Hyundai Creta, Hyundai Palisade, Hyundai Solaris и Hyundai Tucson — на эти модели приходится по 7% случаев.

Аналогичные показатели у BMW X7, Kia Sportage и Kia Sorento, Land Rover и Lexus LX.

Замкнула рейтинг самых угоняемых автомобилей в Москве седан Toyota Camry.

15 июня «Известия» сообщили, что число запросов на покупку каско только от угона и полной гибели авто с января по май 2022 года увеличилось в пять раз по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Спрос на приобретение полисов только от угона вырос на 88%, а на мини-каско, то есть страховки с усеченным набором рисков, — на 62%.

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