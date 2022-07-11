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В отрасли допустили переход кинотеатров Москвы на работу только по выходным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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К осени кинотеатры Москвы могут перейти на работу только по выходным. Пока такую практику используют в регионах. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент союза Союза торговых центров Павел Люлин.

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«На рынке есть угроза того, что кинотеатры в столице могут перейти на работу только по выходным. Мы ожидаем, что это может произойти уже к осени. Регионы уже переключаются на такой формат. Ситуация развивается на фоне резкого сокращения иностранных фильмов для проката.Только отечественные фильмы не могут поддержать интерес людей так, чтобы кинозалы могли работать всю неделю», — пояснил он.

Эксперт напомнил, что лидеры рынка постепенно сокращают число кинозалов в России, выводя их из работы. Иногда число таких залов доходит до 30%.

В числе предложений поддержки, которую может оказать киносетям государство, числится субсидирование производства российских фильмов, однако первые результаты от такой схемы появятся лишь через год. Кроме того, эксперты рассматривают вопрос создания в РФ госкомпании, которая будет закупать зарубежный контент в других странах, в том числе и без согласия правообладателя, добавил Люлин.

19 мая сообщалось, что в Москве начали закрывать кинотеатры в торговых центрах (ТЦ). В частности, от двух объектов в столице уже отказалась крупнейшая на рынке сеть «Синема Парк / Формула Кино». Как отметил глава Союза торговых центров Булат Шакиров, торговым центрам невыгодно закрытие залов, так как трафик зависит в том числе и от киноплощадок, поэтому возможны судебные разбирательства.

Крупнейшие мировые кинокомпании, в том числе Warner Bros., Disney и Universal с марта приостановили показы своих новинок в России. Кинотеатры переориентировались на российские блокбастеры, ретрофильмы, а также трансляции концертов и спортивных соревнований.

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