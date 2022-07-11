Хранилища ВСУ с иностранными боеприпасами уничтожены в Днепропетровской области

В Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 июля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион», — сообщил он.

Ранее, 9 июля, сообщалось, что Вооруженные силы РФ уничтожили ангар с американскими 155-миллиметровыми гаубицами М777 в районе населенного пункта Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР).

За день до этого в Одесской области были нейтрализованы две установки берегового ракетного комплекса Harpoon, привезенные из Великобритании.

6 июля в ДНР были уничтожены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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