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«Резинотехника» выпустила для АвтоВАЗа 4 новых вида автокомпонентов

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Фото: Правительство Саратовской области
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Первая партия автокомпонентов, которые предназначены для отправки на отечественные автозаводы, выпущена на предприятии «Резинотехника», которое находится в Саратовской области. Об этом сообщила 11 июля газета «МК в Саратове».

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«Мы получили одобрение АвтоВАЗа на серийное производство и поставку четырех новых для балаковского завода типов изделий, партия подготовлена к отгрузке. На очереди еще три типа изделий. Параллельно готовится новая продукция для автомобильного завода «Урал», «КамАЗ», Ярославского завода дизельной аппаратуры. К концу года планируется освоить выпуск 27 новых изделий», — рассказал исполнительный директор завода Никита Иванов.

На предприятии подчеркнули, что выпуск новых видов комплектующих связан с курсом на импортозамещение. «Резинотехника» активно включилась в этот процесс и смогла перестроить свое производство под новые задачи, проведя большой комплекс собственных опытно-конструкторских разработок, отмечается в сообщении.

8 июля «Известия» сообщили, что помешать производству упрощенной версии Lada Niva Legend на АвтоВАЗе может нехватка ремней безопасности. Автоэксперты отметили, что автозаводу удалось найти поставщика ремней в КНР, но, учитывая сложную логистику, быстро доставить в страну их не получится.

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