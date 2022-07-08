Для выпуска Lada Niva Legend ищут ремни безопасности

Помешать производству упрощенной версии Lada Niva Legend на АвтоВАЗе может нехватка ремней безопасности — об этом сообщил телеграм-канал «Русский автомобиль».

По информации канала, на заводе ремней безопасности для этой модели «не очень много, а всё, что есть, собрано за несколько месяцев простоя».

Ресурс выдвинул предположение, что автозаводу удалось найти поставщика ремней в КНР, но, учитывая сложную логистику, быстро доставить в страну их не получится.

Следующей после Niva Legend, в августе, на конвейер встанет Lada Niva Travel. По некоторым данным, внедорожник, возможно, лишится системы АВS, комплекса «ЭРА-ГЛОНАСС» и единственной подушки безопасности.

7 июля «Известия» сообщили о том, что АвтоВАЗ намерен внести изменения в свой специнвестконтракт (СПИК). «СПИК был заключен при предыдущем акционере АвтоВАЗа и в текущих условиях частично перестал быть актуальным», — уточнил глава автопредприятия Максим Соколов.