Мужчина убит в результате стрельбы в Мельбурне

На юго-востоке Мельбурна произошла стрельба, убит мужчина, стрелявшего ищут. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил телеканал 9News.

Отмечается, что неизвестный открыл огонь около 06:00 по местному времени (23:00 мск 10 июля) в доме на Корриган-роуд в Нобл-парке.

Полиция, прибывшая на место, выяснила, что потерпевший подъехал к дому и вошел внутрь. Между мужчинами возникла ссора, и вскоре раздались выстрелы.

Детектив-инспектор Найджел Л'Эстрейндж заявил, что стрелок ушел с места преступления пешком. В настоящее время улица, где случилось ЧП, перекрыта в обоих направлениях.

По предварительным данным, стрелявший и жертва были знакомы друг с другом. Полиция продолжает разыскивать подозреваемого.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате стрельбы на вечеринке в американском городе Дауни (штат Калифорния) убиты трое человек, еще двое получили ранения. На данный момент подозреваемые не найдены.

Накануне во время стрельбы в баре на окраине Йоханнесбурга в Южно-Африканской Республике погибли 14 человек. Еще 10 человек получили ранения разной степени тяжести, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.