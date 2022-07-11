Мужчина убит в результате стрельбы в Мельбурне
На юго-востоке Мельбурна произошла стрельба, убит мужчина, стрелявшего ищут. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил телеканал 9News.
Отмечается, что неизвестный открыл огонь около 06:00 по местному времени (23:00 мск 10 июля) в доме на Корриган-роуд в Нобл-парке.
Полиция, прибывшая на место, выяснила, что потерпевший подъехал к дому и вошел внутрь. Между мужчинами возникла ссора, и вскоре раздались выстрелы.
Детектив-инспектор Найджел Л'Эстрейндж заявил, что стрелок ушел с места преступления пешком. В настоящее время улица, где случилось ЧП, перекрыта в обоих направлениях.
По предварительным данным, стрелявший и жертва были знакомы друг с другом. Полиция продолжает разыскивать подозреваемого.
Ранее в этот день сообщалось, что в результате стрельбы на вечеринке в американском городе Дауни (штат Калифорния) убиты трое человек, еще двое получили ранения. На данный момент подозреваемые не найдены.
Накануне во время стрельбы в баре на окраине Йоханнесбурга в Южно-Африканской Республике погибли 14 человек. Еще 10 человек получили ранения разной степени тяжести, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.