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В ЮАР во время стрельбы в баре погибли 14 человек

В ЮАР во время стрельбы в баре погибли 14 человек

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Фото: youtube.com/eNCA
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Во время перестрелки в одном из баров на окраине Йоханнесбурга в Южно-Африканской Республике погибло 14 человек, сообщает 10 июля телеканал eNCA.

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По информации телеканала, стрельба началась в ночь с субботы на воскресенье в пригороде Соуэто. Уточняется, что 10 человек также получили ранения разной степени тяжести, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как рассказали очевидцы, огонь открыли люди в масках. Представители местных правоохранительных органов заявили, что обстоятельства стрельбы уточняются.

«Я не сомневаюсь, что благодаря сотрудничеству со свидетелями, которые предоставят нам информацию, мы сможем раскрыть это дело», — заявил комиссар полиции Элиас Мавела.

Ранее, 26 июня, в ночном клубе города Ист-Лондон в Южно-Африканской Республике нашли тела 22 молодых людей. По предварительной версии, погибшие отмечали окончание школьного года.

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