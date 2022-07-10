В ЮАР во время стрельбы в баре погибли 14 человек

Во время перестрелки в одном из баров на окраине Йоханнесбурга в Южно-Африканской Республике погибло 14 человек, сообщает 10 июля телеканал eNCA.

По информации телеканала, стрельба началась в ночь с субботы на воскресенье в пригороде Соуэто. Уточняется, что 10 человек также получили ранения разной степени тяжести, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как рассказали очевидцы, огонь открыли люди в масках. Представители местных правоохранительных органов заявили, что обстоятельства стрельбы уточняются.

«Я не сомневаюсь, что благодаря сотрудничеству со свидетелями, которые предоставят нам информацию, мы сможем раскрыть это дело», — заявил комиссар полиции Элиас Мавела.

Ранее, 26 июня, в ночном клубе города Ист-Лондон в Южно-Африканской Республике нашли тела 22 молодых людей. По предварительной версии, погибшие отмечали окончание школьного года.