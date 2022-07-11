Корреспондент «Известий» рассказал о работе «Грачей» по боевым целям

Штурмовики Су-25 «Грач» обеспечивают прикрытие сухопутных войск и наносят удары по точкам Вооруженных сил Украины в ходе военной спецоперации по защите населения Донбасса. Военные авиации рассказали корреспонденту «Известий» Кириллу Олькову об успешном выполнении очередной задачи.

«Сегодня была поражение пункта управления. Задачу выполнили успешно. С помощью кабрирования, чтобы близко на подходить», — сказал штурман эскадрильи Су-25 Сергей.

Как объясняют военнослужащие, кабрирование представляет собой тактический маневр, совершаемый в воздухе. «Грачи» наносят удары с высоты из-за пределов зоны ПВО противника.

Все ракеты штурмовик выпускает за три секунды, затем снижается до высоты крон деревьев, разворачивается, меняет курс и мгновенно уходит.

Эти штурмовики работают, как правило, в паре: одна машина совершает пуски боеприпасов, вторая ведёт наблюдение за окружающей обстановкой. Такой метод дает возможность отследить потенциальную угрозу, которая исходит от ПВО и крупнокалиберных пулемётов противника.

Отмечается, что Су -25 атакует незаметно и бьет по цели наверняка. От возможного вражеского огня его защищает толстый слой брони.

«Маневренный, послушный в управлении и грозный, всегда во всеоружии. Одна пушка 30 миллиметров чего стоит, не говоря уже о целом арсенале ракет. В классе штурмовиков у грача конкурентов в небе нет», — добавил авиаинженер Александр.

Ранее, 10 июля, Минобороны России (МО РФ) опубликовало видео работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники. Авиационные удары наносили с дистанции более 5 км, летчики армейской авиации обнаружили укрепленные пункты подразделений украинских военных и запустили по ним ракеты.

До этого, 6 июля, официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ сбили два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 украинских военных. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией была поражена живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 77 районах, уточнил он.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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