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В России кредитные организации переходят на китайские банкоматы

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Российские кредитные организации переходят на китайские банкоматы после отказа от поставок и обслуживания АТМ американскими компаниями.

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Банкоматная сеть «Ак Барс Банка» ранее представляла собой банкоматы из США, но теперь кредитная организация активно переходит на АТМ китайского производства, заявил «Известиям» ее представитель. Он уточнил, что в 2022 году «Ак Барс» провел конкурс на поставку устройств по приему и выдаче наличных — в нем победила компания GRG из КНР, и первые банкоматы появятся в сети уже в сентябре.

В Почта Банке сообщили, что уже имеют в своей сети банкоматы китайского производства.

ВТБ тестирует устройства самообслуживания в том числе зарубежных производителей, в частности из Китая, рассказали в банке. Там отметили, что в этом году планируют провести пилотные проекты по использованию новых типов устройств в нескольких офисах.

Рассматривают возможность закупки банкоматов китайского и корейского производства также в банке «Зенит», поделился его представитель, подчеркнув, что с учетом сроков тестирования они могут появиться в парке финансовой организации не ранее IV квартала.

Кроме того, рассматривают возможность в будущем приобрести китайские или корейские банкоматы и в УБРиР.

Покупку банкоматов от новых производителей также допускают в «Сбере», «Открытии» и Новикомбанке, заявили их представители.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Наличный выбор: кредитные организации РФ переходят на китайские банкоматы

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