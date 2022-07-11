В России кредитные организации переходят на китайские банкоматы

Российские кредитные организации переходят на китайские банкоматы после отказа от поставок и обслуживания АТМ американскими компаниями.

Банкоматная сеть «Ак Барс Банка» ранее представляла собой банкоматы из США, но теперь кредитная организация активно переходит на АТМ китайского производства, заявил «Известиям» ее представитель. Он уточнил, что в 2022 году «Ак Барс» провел конкурс на поставку устройств по приему и выдаче наличных — в нем победила компания GRG из КНР, и первые банкоматы появятся в сети уже в сентябре.

В Почта Банке сообщили, что уже имеют в своей сети банкоматы китайского производства.

ВТБ тестирует устройства самообслуживания в том числе зарубежных производителей, в частности из Китая, рассказали в банке. Там отметили, что в этом году планируют провести пилотные проекты по использованию новых типов устройств в нескольких офисах.

Рассматривают возможность закупки банкоматов китайского и корейского производства также в банке «Зенит», поделился его представитель, подчеркнув, что с учетом сроков тестирования они могут появиться в парке финансовой организации не ранее IV квартала.

Кроме того, рассматривают возможность в будущем приобрести китайские или корейские банкоматы и в УБРиР.

Покупку банкоматов от новых производителей также допускают в «Сбере», «Открытии» и Новикомбанке, заявили их представители.

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Наличный выбор: кредитные организации РФ переходят на китайские банкоматы