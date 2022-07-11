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Иностранцам захотели ограничить покупку дизтоплива в России

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Фото: depositphotos.com
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В качестве ответных мер на нарушения со стороны Литвы и ЕС договоренностей о транзите грузов в Калининград бизнес предложил ввести лимит на покупку дизельного топлива для европейских транспортных компаний — в размере 50 л. Такую инициативу в адрес главы правительства Михаила Мишустина направила Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс».

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За топливо сверх лимита предлагается брать компенсацию по ценам, сопоставимым с европейскими, которые примерно в полтора раза выше российских. «Известия» ознакомились с копией документа.

В России дизельное топливо сегодня стоит около 54 рублей за литр, тогда как в Европе — в переводе на российскую валюту — свыше 130, следует из письма ассоциации грузового автомобильного транспорта. Европейские перевозчики пользуются нашими низкими ценами на дизель и нагружают в свои баки по 1 тыс. и более литров.

Предложенная ассоциацией мера уже практикуется в других странах, сказал «Известиям» президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин. Например, Иран ввел лимит на объем вывозимого дизельного топлива в баке, а сверх лимита топливо грузоперевозчики обязаны оплатить в десятикратном размере, уточнил он.

После введения запрета компании переориентировались на доставку товаров в регион паромом — таким образом перевозят около 30% продукции, добавила начальник отдела централизованных закупок калининградской компании «Болцентр» Виктория Лисовская. И эти показатели будут расти, полагает она. При этом морские грузоперевозки обходятся дороже на 20%, подчеркнула эксперт.

Ограничение в 50 литров для такого крупного транспорта, как фура, — это слишком мало, считает Михаил Калугин. Чтобы фура доехала до пункта назначения в другую страну, необходимо хотя бы 300 л, пояснил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На одних парах: иностранцам хотят ограничить покупку дизтоплива в РФ

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