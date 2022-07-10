Агутин оттолкнул забравшегося на сцену фаната
Музыкант Леонид Агутин жестко оттолкнул от себя поклонника, который забрался на сцену во время концерта в городе Миасс Челябинской области 9 июля. Видеозапись инцидента впоследствии была опубликована в социальных сетях.
На представленных кадрах видно, как один из зрителей выбежал на сцену посреди выступления и вплотную подошел к исполнителю. Агутин не растерялся и резким движением отстранил молодого человека, при этом не прекращая петь.
«Подпортил настроение немножко», — признался позже музыкант.
Сотрудник безопасности подошел к нарушителю, только когда тот уже покинул сцену.
Поступок Агутина вызвал неоднозначную реакцию публики. Некоторые сочли, что певец проявил излишнюю грубость, другие высказались в его защиту и раскритиковали ненадлежащую охрану мероприятия.
Ранее, 25 июня, фанатка набросилась на певицу МакSим во время концерта и сбила исполнительницу с ног. Нарушительницу быстро увели со сцены, а певица продолжила выступление.