Агутин оттолкнул забравшегося на сцену фаната

Музыкант Леонид Агутин жестко оттолкнул от себя поклонника, который забрался на сцену во время концерта в городе Миасс Челябинской области 9 июля. Видеозапись инцидента впоследствии была опубликована в социальных сетях.

На представленных кадрах видно, как один из зрителей выбежал на сцену посреди выступления и вплотную подошел к исполнителю. Агутин не растерялся и резким движением отстранил молодого человека, при этом не прекращая петь.

«Подпортил настроение немножко», — признался позже музыкант.

Сотрудник безопасности подошел к нарушителю, только когда тот уже покинул сцену.

Поступок Агутина вызвал неоднозначную реакцию публики. Некоторые сочли, что певец проявил излишнюю грубость, другие высказались в его защиту и раскритиковали ненадлежащую охрану мероприятия.

Ранее, 25 июня, фанатка набросилась на певицу МакSим во время концерта и сбила исполнительницу с ног. Нарушительницу быстро увели со сцены, а певица продолжила выступление.