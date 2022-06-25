Фанатка набросилась на МакSим во время выступления в Екатеринбурге

Во время выступления МакSим на музыкальном фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге на сцену выбежала одна из зрительниц и набросилась на певицу. Об этом в субботу, 25 июня, сообщает информационный портал E1.RU.

Посетительница попыталась обнять артистку, а когда охрана принялась оттаскивать нарушительницу, схватила МакSим за руку и повалила на пол.

«Было видно, что она [МакSим] очень растеряна. Но она собралась, сказала: «Хорошо, что у меня столько защитников» — и продолжила петь», — рассказала другая зрительница.

После инцидента сотрудники безопасности приняли все меры предосторожности и оградили сцену от особо рьяных поклонников.

Отмечается, что это не единственный форс-мажор на площадках фестиваля. В частности, певицу Лилу шлепнул по ягодицам фанат, которого она до этого пригласила на сцену, а перед началом концерта Uma2rman в зале собралось так много посетителей, что началась давка.

Фестиваль Ural Music Night проводится в Екатеринбурге с 2015 года. В этом году в центре города развернули более сотни площадок с абсолютно разными музыкальными жанрами. К мероприятию присоединились свыше 3 тысяч музыкантов. Фестиваль завершился в 3:00 по местному времени финальной песней «Луч солнца золотого».