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Истребитель F-18 упал в море с авианосца Harry S. Truman

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Истребитель F-18 Super Hornet военно-морских сил (ВМС) США упал в море с борта USS Harry S. Truman. Об этом 10 июля говорится в заявлении ВМС США, базирующихся в Неаполе, Италия.

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По данным военных, истребитель F/A-18 Super Hornet упал за борт из-за внезапно испортившейся погоды. Инцидент произошел 8 июля в Средиземном море.

Самолет был поднят на борт. При выполнении операции во время шторма пострадал один моряк, его состояние стабильное.

Как заверили ВМС США, авианосец и самолеты на его борту готовы к выполнению любых военных миссий.

В 2018 году в Филиппинском море вертолет ВМС США MH-60 Seahawk упал на палубу авианосца USS Ronald Reagan. В результате инцидента пострадало несколько человек.

Авианосец USS Harry S. Truman несет порядка 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18. Он дежурит в акватории Средиземного моря.

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