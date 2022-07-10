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Майкла Джексона посмертно обвинили в использовании поддельного голоса

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Фото: commons.wikimedia.org
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Три трека короля поп-музыки Майкла Джексона убрали со всех стриминговых платформ из-за обвинений в использовании певцом поддельного вокала. Об этом сообщает сайт American Songwriter.

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«Monster с участием 50 Cent, Keep Your Head Up и Breaking News больше не доступны для продажи или для потоковой передачи на Spotify, Apple Music, YouTube и других платформах по всему миру. Видео на эти три трека больше не публикуются на официальном канале Джексона на YouTube, но по-прежнему доступны на фан-каналах и других каналах», — отмечается в материале.

По словам представителя официального сайта артиста, удаление этих трех песен не имеет ничего общего с их подлинностью.

При этом отмечается, что новость появилась через восемь лет после того, как фанат подал иск против поместья Джексона и Sony Music за якобы использование поддельного вокала в этих треках. Суд постановил, что ответчики точно не знали, звучит ли в песнях именно голос Джексона, однако они не несут ответственности по выдвинутым фанатом обвинениям.

Майкл Джексон — один из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки. Он не только певец, но и автор песен и продюсер, известен как «Король поп-музыки». За свою карьеру артист стал обладателем 15 премий «Грэмми» и сотен других. Музыкант скончался 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет.

Ранее, в конце июня, стало известно, что Федеральный суд в Бруклине приговорил американского рэп-исполнителя Ар Келли (R. Kelly), автора хита I Believe I Can Fly, к 30 годам заключения после признания его виновным по девяти обвинениям, включая сексуальные преступления и торговлю людьми. Ар Келли вину не признал.

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